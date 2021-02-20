Son dakika haber! 81 ilde yasa dışı bahis ve kumar denetimi: 28 gözaltı
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Son dakika haber! 81 ilde yasa dışı bahis ve kumar denetimi: 28 gözaltı

20.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:15
Son dakika haber! 81 ilde yasa dışı bahis ve kumar denetimi: 28 gözaltı

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi' ve 'Kumar/Oyun Makineleri' uygulamasında toplam 28 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi' ve 'Kumar/Oyun Makineleri' uygulamasında toplam 28 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca, 'Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar/Oyun Makineleri' suçlarına yönelik ülke genelinde 11 bin 396 ekip, 44 bin 748 personelin katılımıyla 'Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi' ve 'Kumar/Oyun Makineleri' uygulamaları yapıldı. 

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yasadışı Bahis/Siber Denetimi uygulamasında; 59 oynatan kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 120 kişi hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. 19 kişi gözaltına alınırken, 551 aranan kişi yakalandı. Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında; 7 bin 449 iş yeri ve 367 dernekte, 9 kişi gözaltına alındı, 146 aranan kişi yakalandı, 18 kişi hakkında adli, 54 kişi hakkında idari işlem uygulandı. 6 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda Covid-19 salgını ile ilgili olarak çıkarılan genelgeler ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, maske takmamak, sosyal mesafe yasağına uymamak ve saat 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı tedbirlerine uymayan 390 kişiye idari para cezası uygulandı. 

Ayrıca, 2  tabanca, uzun namlulu kalaşnikof silah, 4 av tüfeği, 18 mermi, tombala makinesi, 10 gram eroin, 54 gram esrar maddesi, 41 bonzai, kumar oyun kağıdı ile oyun pulları ele geçirildi.


Son dakika haber! 81 ilde yasa dışı bahis ve kumar denetimi: 28 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde yasa dışı bahis ve kumar denetimi: 28 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde yasa dışı bahis ve kumar denetimi: 28 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde yasa dışı bahis ve kumar denetimi: 28 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde yasa dışı bahis ve kumar denetimi: 28 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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