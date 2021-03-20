Covid-19 denetimleri hız kesmeden devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Covid-19 denetimleri hız kesmeden devam ediyor

20.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:26
Covid-19 denetimleri hız kesmeden devam ediyor

Ülke genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi.

Ülke genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminde vali ve kaymakamların başkanlığında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 19 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün, nikah salonları, lunapark ve tematik parklar denetlendi.

Denetimlere 7 bin 474'ü vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 96 bin 69 personel katıldı. Denetimlerde 111 bin 36 iş yeri, 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı ve 2 bin 617 düğün/nikah salonu kontrol edildi. Toplam bin 127 iş yeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 591 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığı ifade edildi.

7 bin 474 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde, 23 bin 478 ekipten oluşan 96 bin 69 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimlerde 111 bin 36 işyeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali) ve 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı, 2 bin 617 düğün/ nikah salonu, bin 694 lunapark ve tematik park kontrol edildi.

Denetimlerde 645 işletme ve iş yeri ile 3 bin 316 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam bin 127 iş yeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılırken 2 bin 591 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 94 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 56 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yerine kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Türkan Şoray Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Halis Özkahya Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid-19 denetimleri hız kesmeden devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 18:40:27. #1.16#
title