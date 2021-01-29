80 yaşında koronavirüsü yendi, kurallara uymayanlara tepki gösterdi: Çocuk oyuncağı zannediyorlar

BURSA'da, 30 günlük tedavi ile koronavirüsü yenen Zeki Özer (80), maske, mesafe ve hijyen kuralına uymayanları, "İnsanlar duyarsız, çocuk oyuncağı zannediyorlar. Başkalarına saygılı olsunlar, maskesiz gezmesinler. Bu hayati mesele" diyerek uyardı. Hastalığın ardından yürüme zorluğu çeken Özer'e fizik tedavi uygulayan Nurten Küçükçakır ise, "Hastalığı şiddetli bir şekilde atlatanlarda kas ağrıları, eklem ağrıları, yürüme bozuklukları gibi sorunları sık görüyoruz" dedi.

Bursa'da, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Zeki Özer'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Özer, kaldırıldığı hastanede 12 gün yoğun bakımda tutuldu. 18 günde

normal serviste tedavisi devam eden Özer, hastalığı yenerek sağlığına kavuştı. Ancak yürümekte zorlanmaya başladı. Bunun üzerine fizik tedavi uygulanan Özer, kısa sürede eski haline döndü.

'ÇOCUK OYUNCAĞI ZANNEDİYORLAR'

Hastalığı ağır geçirdiğini anlatan Zeki Özer, koronavirüsün bırakmış olduğu hasarı, fizik tedavi sayesinde atlattığını belirtti. İnsanların maske ve mesafe konusunda duyarsız davrandığını kaydeden Özer, "Tedavi süreci ağır geçince fizik tedavi alabileceğim bir hastaneye geldim. Koronavirüsü yendim ama şu an yürüme zorluğu çektiğim için fizik tedavi görüyorum. Biraz zorlanıyorum ama fizik tedaviden sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Doktorlara ve sağlık personeline çok teşekkür ederim. İnsanlar duyarsız, çocuk oyuncağı zannediyorlar. Başkalarına saygılı olsunlar. Maskesiz gezmesinler. Toplu yerlere fazla katılmasınlar. Mümkün olduğu kadar kendilerini ve vatandaşı korusunlar. Bu hayati mesele" dedi.

'KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Özer'i tedavi eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nurten Küçükçakır da koronavirüsü ağır atlatan 60 yaş üstü hastalarda kas ağrıları, eklem ağrıları ve yürüme bozuklukları gibi birçok şikayet ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Koronavirüs, solunum yolunu ve akciğerleri tutan bir virüs gibi görünse de vücudumuzda sinir sistemi ve kas iskelet sistemi gibi birçok sistemi de olumsuz etkiliyor. Özellikle kas ve iskelet sisteminde, kemik erimesine neden olan etkileri var. Aynı zamanda eklemleri de etkileyerek eklem ağrıları, eklemlerde katılıklar ve hareket kısıtlamasına yol açıyor. Dolayısıyla virüs enfeksiyonu sonrasında hem solunum problemi gelişirken hem de kaslarda ciddi bir zayıflık, kas ağrıları, eklem ağrıları, yürüme bozuklukları gibi yaşamımızı olumsuz yönde etkileyen birçok durumla karşı karşıya kalabiliyoruz."

'HASTALAR AYAĞA KALKACAK GÜÇ BULAMIYORLAR'

Uzun süren tedavi sonucunda hareketsiz kalan, eklem ağrıları ve kemik erimeleri gibi şikayetleri olan hastaların, fizik tedavi seanslarıyla kısa sürede normal yaşamlarına döndüğünü belirten Küçükçakır, "Hastamız 80 yaşında. 12 gün yoğun bakım süreci olmuş. 18 gün de durumu takip edilmiş. Yoğun bakım sürecinde hastalarımız hareketsiz kalıyor. Hem virüsün oluşturduğu olumsuz kas ve iskelet sistemi etkileri, hem hareketsizliğin oluşturduğu kas erimesi ve vücut güçsüzlüğü sonrasında koronavirüs enfeksiyonunu atlatan birçok kişide, özellikle 60 yaş sonrasında hastalığı şiddetli bir şekilde atlatanlarda bu sorunları sık görüyoruz. Hastalar ayağa kalkacak güç bulamıyorlar. Günlük yaşamdaki hayatlarına uyum sağlayamıyorlar. Bu aşamada, koronavirüs tedavisinin devamı olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon kısmı devreye giriyor. Bu dönemde kas yorgunluğu, kas ve yürüme güçsüzlüğü gibi durumların tedavisinde profesyonel bir fizik tedavi desteği önem kazanıyor. Fizyoterapist destekli egzersizler, teknolojik ve robotik tedavi yardımıyla hastalarımızı normal yaşama çok daha kısa sürede adapte edebiliyoruz. Hastalarımızın yaşam kalitesini ciddi bir şekilde artırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN