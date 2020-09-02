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Son dakika haber | 80 kilodan 7 kilo yağ çıkıyor kilogramı 400 liradan satılıyor

Son dakika haberi... Isparta'nın önemli turistik değerlerinden biri olan lavanta tarlalarında görsel şölen sona erdi.

Son dakika haber | 80 kilodan 7 kilo yağ çıkıyor kilogramı 400 liradan satılıyor
02.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:03

Isparta'nın önemli turistik değerlerinden biri olan lavanta tarlalarında görsel şölen sona erdi. Davraz Kayak Merkezi'ne dikilen lavantalar da hasat edilerek yağı alınmak üzere fabrikaya getirildi. Burada dev kazanlara konan lavanta basınçlı buharla damıtıma tabi tutuluyor. Ardından lavantanın yağı ve suyu ayrışıyor. 70-80 kilo lavanta demetinden yaklaşık 7 kilo yağ elde ediliyor. 1 Kilo lavanta yağının perakende satış fiyatı ise yaklaşık 400 TL.

Pandemi dolayısıyla bu yıl ziyaretçi sayısında düşüş yaşansa da Temmuz ayı içerinde Lavanta Kokulu Köy Kuyucak'a yaklaşık 400 bin ziyaretçi geldi. Lavanta, turizm değeri olmanın yanında yağı çıkartılarak ekonomik bir değere dönüşmesiyle de büyük bir öneme sahip. Alçak kesimlerde Temmuz ayı sonunda yüksek kesimlerde ise Ağustos ayının sonunda hasat edilen lavanta fabrikalara götürülerek yağı alınıyor. Isparta Valiliği tarafından Davraz Kayak Merkezine dikilen lavantalar da hasat edilerek yağı alınmak üzere fabrikaya getirildi. Burada dev kazanlara konan lavanta basınçlı buharla damıtıma tabii tutuluyor. Ardından lavantanın yağı ve suyu ayrışıyor. 70-80 kilo lavanta demetinden yaklaşık 7 kilo yağ elde ediliyor. 1 kilo lavanta yağının perakende satış fiyatı ise yaklaşık 400 TL. Elde edilen lavanta yağı sağlık,kozmetik ve gıda sektöründe kullanılmak üzere iç ve dış piyasaya arz ediliyor.

Davraz'daki lavanta hasadı çalışmalarına katılan Vali Ömer Seymenoğlu bugün ise hasat edilen lavantaların yağının çıkarılma sürecini inceledi. Isparta Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan'a ait işletmeye gelen Vali Seymenoğlu topladığı lavantaların yağa dönüşme süreciyle ilgili bilgi aldı, işletmede incelemelerde bulundu. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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