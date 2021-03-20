Son dakika haber! 8 yaşındaki çocuk, babasının beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
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Son dakika haber! 8 yaşındaki çocuk, babasının beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

20.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:41
Son dakika haber! 8 yaşındaki çocuk, babasının beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lapta ilçesinde 8 yaşındaki Yahya Ergör, emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lapta ilçesinde 8 yaşındaki Yahya Ergör, emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Lapta ilçesinde meydana geldi. Emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu 8 yaşındaki Yahya Ergör ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.KKTC emniyetinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Lapta'da yaşayan Yahya Ergör, ikametgahı içerisinde emekli polis memuru olan babası adına zimmetli tabancanın henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanarak ambulans ile hastaneye sevk edildiği esnada yaşamını yitirmiştir. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut DOĞAN

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