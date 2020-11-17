Son dakika haber | 8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli, yakalandı
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Son dakika haber | 8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli, yakalandı

17.11.2020 09:20 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:24
Son dakika haber | 8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli, yakalandı

Son dakika haberi... GAZİANTEP'te, birçok suça karışan ve 8 farklı sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

GAZİANTEP'te, birçok suça karışan ve 8 farklı sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; 'kapkaç', 'araç ve motosiklet hırsızlığı', 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyen ve 8 farklı sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, güvenlik kameralarından belirlendi. Adresine operasyon düzenlenen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı..


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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