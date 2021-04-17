Son dakika haber... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında kabri başında anılıyor

Bir son dakika haberine göre 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anılıyor.