Son dakika haber... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında kabri başında anılıyor
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Son dakika haber... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında kabri başında anılıyor

Son dakika haber... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında kabri başında anılıyor
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anılıyor.

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anılıyor.

Topkapı'daki Anıt Mezar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer alıyor.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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