Son dakika haber! 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümü
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Son dakika haber! 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümü

Son dakika haber! 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümü
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Malatya Valisi Aydın Baruş, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın ebedi hayata irtihalinin 28. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın ebedi hayata irtihalinin 28. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Özal'ı rahmet ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

Özal'ın dışarıda 1. Körfez Savaşı'nın içeride ise muhtıra, darbe, bölücü ve yıkıcı terör eylemlerinin yaşandığı çok hassas bir dönemde ince bir siyasetle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her açıdan bekasını korumaya çalıştığını aktaran Baruş, "Milliyetçi, muhafazakar bir çizgide, sosyal, adaletçi ve rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini esas alan bir siyasi anlayışla modern ve güçlü bir Türkiye için sonuna kadar mücadele etmiştir. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 1983-1993 yılları arasında Türkiye, ithalata dayalı devletçi bir ekonomiden, rekabetçi, üretim, sanayii ve ihracatın ön planda olduğu serbest piyasa kurallarının hakim olduğu ekonomi modeline yönelmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Özal ile özel teşebbüs, sanayi, ekonomi, üretim, tarım, ulaşım, şehirleşme gibi birçok alanda yaşadığı radikal değişimlerle büyük bir atılım sağladığını hatırlatan Baruş, vefatının sene-i devriyesinde büyük devlet ve gönül insanı Özal'ı hürmet ve minnetle andığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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