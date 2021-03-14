Son dakika haber | 78 yaşındaki adamı darp ederek öldüren 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haber | 78 yaşındaki adamı darp ederek öldüren 3 kişi tutuklandı

14.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:32
Son dakika haber | 78 yaşındaki adamı darp ederek öldüren 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Kilis'in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki adamı darp ederek öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki adamı darp ederek öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Musabeyli ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Mart'ta Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat'ın (78) darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C., O.C., Ö.Y., E.K. ve C.Y. adlı şüpheliler yakalandıktan sonra ifadeleri alınmasını müteakip adliyeye sevk edildi. Adli merciler tarafından O.C., O.C. ve Ö.Y. tutuklanırken, E.K. ve C.Y. ise adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KİLİS

Son dakika haber | 78 yaşındaki adamı darp ederek öldüren 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber | 78 yaşındaki adamı darp ederek öldüren 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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