Son dakika haber | 76 saatlik kamera takibinde yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | 76 saatlik kamera takibinde yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | 76 saatlik kamera takibinde yakalandılar

Son dakika haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlar, polisin 76 saatlik kamera incelemesinin ardından yakayı ele verdi.

Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etti
Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etti
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlar, polisin 76 saatlik kamera incelemesinin ardından yakayı ele verdi. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Mart tarihinde Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan bir ikamete giren 3 şüpheli evden yüklü miktarda eşya çalıp kayıplara karıştı. Olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Ekipleri sevk edildi. Ekipler 76 saatlik kamera kayıtlarını detaylı şekilde inceleyerek 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kimliklerinin tespitinin ardından Hacıfeyzullah Mahallesi ve Camikebir Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Hırsızlık şüphelileri S.B., K.S. ve A.Ç. Asayiş Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen S.B. ve K.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Jason Statham Burcu Biricik
Spor Mesut Bakkal Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | 76 saatlik kamera takibinde yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 15:04:24. #1.16#
title