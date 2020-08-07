Son dakika haber... 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Son dakika haberleri... Samsun'un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, Sefalı Mahallesi'nde O.B. (31) isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs O.B. yakalanarak gözaltına alındı - SAMSUN

Kaynak: İHA