Son dakika haber | 75 bin lira kazanma vaadiyle 5 bin lira dolandırıldı
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Son dakika haber | 75 bin lira kazanma vaadiyle 5 bin lira dolandırıldı

Son dakika haber | 75 bin lira kazanma vaadiyle 5 bin lira dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Samsun'da bir kişi 75 bin lira kazanma vaadiyle 5 bin lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi 75 bin lira kazanma vaadiyle 5 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki K.D. adlı kadın, bir sosyal medya platformunda gördüğü para kazanma ilanı tuzağına düşerek ilan sahibi ile irtibata geçti. 75 bin lira kazanma vaadiyle verilen banka hesabına 5 bin lira para yatıran K.D. dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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