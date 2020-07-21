Son dakika haber! 72 gündür kayıp olan kızının son görüldüğü noktaya gelip gözyaşı döktü Son dakika gelişmesine göre 72 gündür kayıp olan kızının son görüldüğü noktaya gelip gözyaşı döktü Annenin elindeki kayıp ilanıyla kızına seslenişi yürekleri yaktı Saltanat Orynbayeva: "İçim ateş gibi yanıyor" Bebeğim, canım benim.

72 gündür kayıp olan kızının son görüldüğü noktaya gelip gözyaşı döktü

Annenin elindeki kayıp ilanıyla kızına seslenişi yürekleri yaktı

Saltanat Orynbayeva:

"İçim ateş gibi yanıyor"

Bebeğim, canım benim. Lütfen haber ver"

ANTALYA - Antalya'da 21 yaşındaki kızından 72 gündür haber alamayan Kazakistan uyruklu Saltanat Orynbayeva, kızının son görüldüğü alana gelerek gözyaşı döktü. Kızıyla ilgili çok insanın kendisini arayıp mesaj attığını belirten Orynbayeva, "Arayanlar 'kazakların yüzü hep aynı görünüyor' diyor. O yüzden gidip bakıyorlar ama kızımın olmadığını anlıyorlar. Çok korkuyorum." dedi.

Bir süredir Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Saltanat Orynbayeva'nın kızı Arailym Orynbayeva (21), 9 Mayıs Cumartesi günü kimlik ve pasaportunu yanına almayıp evinden ayrıldı. O gününün hemen bir gün sonrasında cep telefonu kapanan Arailym annesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için çevre güvenlik kameralarını inceleyerek arama çalışması başlattı. Anne Orynbayeva ise kızın resminin yer aldığı kayıp ilanını sokak sokak gezip kalabalık alanlara asarak ondan gelecek güzel bir haber beklemeye başladı.

Didik didik tarandı

Genç kızın güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüsüne yakın kısımda bulunan dağlık ve ormanlık alanda sabah saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AKUT, AFAD, UMKE ve polis ekipleri 3 gruba ayrılarak mezarlık yolundan dağa çıkan patika ve ormanlık alan içerisinde arama çalışmalarına başladı. Çalışmalarda Antalya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bölgeyi drone ile havadan ve Melo isimli kadavra arama köpeğiyle de karadan taradı.

"Hayat benim için çok kötü oldu"

2,5 saatlik çalışma sonucu genç kızın izine rastlanılmazken, anne Saltanat Orynbayeva da bölgeye gelerek kızını o aramaya başladı. Gözleri dolan anne, ormanlık alana uzun süre baktı. 'En son görüldüğü yer burası' diyen Orynbayeva, "Benim umudum var. Allah'ım iyi haber nasip etsin. Hayatımda böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi oluyor. Allah'ım bana yardım et. İnsanlara da söylüyorum bana yardım edin. Hayat benim için çok kötü oldu." dedi.

"İçim ateş gibi yanıyor"

Kızını çok özlediğini dile getiren Orynbayeva, "İki tane daha çocuğum var. Niye gittiğini bilmiyorum. Evdeyken ona sormuştum bir şey in var mı diye. O da 'yok anne rahatsız' diyordu. Şimdi ne oldu? Karantinadan sıkılıp mı gitti, virüsten korkuyordu. O mu sebep oldu bilmiyorum. Kötü bir haber gelecek diye çok korkuyorum. Gece ve sabahları çok korkuyorum. İçim ateş gibi yanıyor. Belki öleceğim. Çok dua ediyorum. Allah yardım edecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Kazakların yüzü hep aynı' diyorlar"

Kızının kaybolmasının ardından çok sayıda telefon ve mesaj aldığını belirten Orynbayeva ancak olumlu bir dönüş olmadığını aktardı. Orynbayeva, "Arayanlar 'kazakların yüzü hep aynı görünüyor' diyor. O yüzden gidip bakıyorlar ama kızımın olmadığını anlıyorlar" şeklinde konuştu.

"Lütfen haber ver Arailym"

Son olarak gözyaşları içerisinde kızına seslenen acılı anne, "Canım lütfen haber ver. Bebeğim, canım benim. Neden böyle oldu. Biz seni seviyoruz, özlüyoruz, bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA