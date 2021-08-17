7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
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7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı

UŞAK - Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca yangının 7.saatinde fabrikadan yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine 20 yangın söndürme aracı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün fabrikayı etkisi altına aldı. Yangının yaklaşık 7.saatinde ekiplerin çalışmaları devam ederken fabrikadan yükselen alevler ise adeta geceyi aydınlattı. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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