7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da, geçen cuma günü husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek kaçan ve dün Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun (33), yapılan sorgulamanın ardından 'kasten öldürme' suçundan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye...

KONYA'da, geçen cuma günü husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek kaçan ve dün Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun (33), yapılan sorgulamanın ardından 'kasten öldürme' suçundan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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