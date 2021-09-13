Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma - Haberler
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Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

Son dakika haberler: Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın kardeşi Mervenur Yılmaz, "İçimdeki acıyı size anlatamam ama öfkemden biraz bahsedebilirim" dedi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden dahi duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, hazırlanan 27 sayfalık iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Davanın dördüncü duruşması Ferizli ilçesi Damlık Mahallesi'nde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulumu devam eden ve yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacak cezaevi yakınında bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri salonunda başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V. ve tutuksuz sanıklar E.Ö., A.A., A.R.E.C. ve A.B. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Salon önünde toplanan fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı.

"İçimdeki acıyı size anlatamam"

Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın kardeşi Mervenur Yılmaz, "İçimdeki acıyı size anlatamam ama öfkemden biraz bahsedebilirim. Öfkemin asıl sebebi şu içeriden çıkacak olan içerideki sanıklardan çok bizlerin korkuyor olmasına öfkeliyim. Defalarca kez yaşanmış olan olaylara karşı hiçbir önlem alınmayarak bu olaya zemin hazırlanmasına öfkeliyim. İçerideki sanıkların hiçbir vicdan azabı çekmeyerek pişkince verdikleri ifadelere öfkeliyim. Ne söylesek az. Ben artık adaleti aramak istemiyorum. Çünkü adalet aranan bir şey olmamalı. Adalet yerini bulsun istiyorum"

Dava öncesinde açıklamada bulunan müşteki avukatı Can Atalay, "Bu böyle gitmesin diye, Türkiye kapitalizminin en ucuz maliyeti işçi canı olmasın diye adalet istiyor, talep ediyoruz ve sonuna kadar da talep edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında dördüncü duruşma - Haberler
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