Son dakika haberleri: "7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi" iddiası
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Son dakika haberleri: "7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi" iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: "7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi" iddiası Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde 7 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin Bulgaristan'dan geldiği iddia edildi.

"7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi" iddiası

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde 7 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin Bulgaristan'dan geldiği iddia edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde sahte içki faciasında hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artarken, bunun yanı sıra şuana kadar sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri de sahte alkollerin satıldığı depo ve büfelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bulgaristan'dan gelmiş

Polisin operasyonunda bir depodan yaklaşık 177 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alinan M.D.'nin alınan ifadesinde ise alkolü Bulgaristan'da tanımadığı bir kişiden aldığını itiraf ettiği iddia edildi.

Son dakika haberleri: '7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi' iddiası
Son dakika haberleri: '7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi' iddiası
Son dakika haberleri: '7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi' iddiası
Son dakika haberleri: '7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi' iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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