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Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın izolasyon çalışması yapılan çatısında yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın izolasyon çalışması yapılan çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından alt katlara sıçramadan güçlükle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Özkanlar Mahallesi 213 Sokakta 9 numaradaki Zahide Pulat Apartmanı'nın çatısında, bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. 7 katlı binanın çatısında onarım yapıldığı, işçilerin öğle yemeği için ayrıldıkları sırada yangının başladığı öğrenildi. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahalede bulunurken, polis ekipleri de binadakileri tahliye etti. Bina sakinlerini korkutan yangında, alevler alt katlara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Çatıda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bina sakinlerinden memur emeklisi 3 çocuk babası Ebubekir Özen (66), "Çatıda izolasyon yapılıyordu. Yangın çıktı. Hasar var" dedi.

Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

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Son dakika haberleri... İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın izolasyon çalışması yapılan çatısında yangın çıktı.

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