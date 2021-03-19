Son dakika haber... 7 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı kararı
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Son dakika haber... 7 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı kararı

19.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:08
Son dakika haber... 7 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı kararı

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturmada, 3'ü aktif görevde 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturmada, 3'ü aktif görevde 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 3'ü aktif görevde, 3'ü ihraç, 2'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2'si emekli 10 subay, astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrencinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Görev yaptıkları illerde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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