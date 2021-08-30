Son dakika haber: 7 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ELLERİNİ BAĞLAYIP SU DOLU LEĞENDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
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Son dakika haber: 7 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ELLERİNİ BAĞLAYIP SU DOLU LEĞENDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, Ahmet Tokay (46) tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay'ı (40) ellerini bağlayıp, içine su doldurduğu plastik leğende boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

ŞANLIURFA'da, Ahmet Tokay (46) tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay'ı (40) ellerini bağlayıp, içine su doldurduğu plastik leğende boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tokay ile eşi Hediye Tokay arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Tokay, iddiaya göre ellerini bağladığı eşi Hediye Tokay'ın başını su dolu plastik leğene sokarak boğdu. Tokay, eşinin ölümünün ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen ekipler 7 çocuk annesi Hediye Tokay'ı elleri bağlanmış ve yüzüstü şekilde hayatını kaybetmiş olarak buldu. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldüren Ahmet Tokay ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber: 7 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ELLERİNİ BAĞLAYIP SU DOLU LEĞENDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haber: 7 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ELLERİNİ BAĞLAYIP SU DOLU LEĞENDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haber: 7 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ELLERİNİ BAĞLAYIP SU DOLU LEĞENDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haber: 7 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ELLERİNİ BAĞLAYIP SU DOLU LEĞENDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: 7 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ELLERİNİ BAĞLAYIP SU DOLU LEĞENDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler
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