Son dakika haber! 66 YAŞINDAKİ FİKRİME, 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

BİNGÖL Merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü Elmaçayır mezrası yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Mezrada ikamet eden 66 yaşındaki Fikrime Tutaş, rahatsızlanınca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 6 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulasla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü Elmaçayır mezrasının yolu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Köyde ikamet eden Fikrime Tutaş rahatsızlanınca ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olması, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini (UMKE) harekete geçirdi. Tam paletli ambulansla mezraya hareket eden ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından rahatsızlanan Tutaş'a ulaştı. Evde yapılan ilk kontrolün ardından ambulansa teslim edilen Tutaş'ı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.