Son dakika haber... 6 yangına 13 uçak, 45 helikopterle müdahale ediliyor
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Son dakika haber... 6 yangına 13 uçak, 45 helikopterle müdahale ediliyor

Son dakika haber... 6 yangına 13 uçak, 45 helikopterle müdahale ediliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat, Muğla'nın Marmaris ve Tunceli'nin Hozat ilçelerindeki 6 yangına 13 uçak, 45 helikopter ve 4 bin 800 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat, Muğla'nın Marmaris ve Tunceli'nin Hozat ilçelerindeki 6 yangına 13 uçak, 45 helikopter ve 4 bin 800 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin Twitter hesabından paylaştığı görsele göre; son 5 günde 111 yangın kontrol altına alındı. Antalya'nın Manavgat, Muğla'nın Marmaris ve Tunceli'nin Hozat ilçelerindeki yangınlar ise devam ediyor. Bakan Pakdemirli an itibarıyla devam eden bu yangınlara, 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinasıyla yaklaşık 4 bin 800 personelle müdahale edildiğini açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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