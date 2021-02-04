Son dakika haber... 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu salgın tedbirleriyle koşulacak

Edirne'de geçen yıl ertelenen 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak 23 Mayıs'ta koşulacak.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Yönetim Kurulu Başkanı Önder Akdağ, Meriç Nehri kenarındaki alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak gerçekleşen organizasyonun üçüncü yılında Avrupa Atletizm Birliği'nin faaliyet takvimine girerek uluslararası statü kazandığını belirterek, "2015 yılında Avrupa Atletizm Birliği tarafından kategorisinde üç yıldız sertifikasıyla ödüllendirilmiş bir yarıştır. Türkiye'de özel yarışlar kategorisinde Avrupa Atletizm Birliği'nden üç yıldız alan tek organizasyon özelliğini taşıyor." diye konuştu.

Atletlerin her yıl farklı temayla koştuğunu ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Geçen yıl pandemiden dolayı ertelenen maratonun teması çevre ve sıfır atıktı. Bu yıl aynı temayla 23 Mayıs tarihinde maraton koşulacak. TRT ile yapmış olduğumuz görüşmelerde TRT Spor organizasyonu yayınlayacak. Bu, şehrimiz turizmi açısından önemli bir kazanım. Bu aynı zamanda bir spor turizmi aktivitesi. Şu anda bile kentimizdeki otellere rezervasyonlar var."

400 sporcu kayıt yaptırdı

Akdağ, Türkiye ve dünyadaki atletizm müsabakalarının tedbirler çerçevesinde gerçekleşmeye devam ettiğini anlattı.

Salgın döneminde yapılacak etkinliklerle ilgili Dünya Atletizm Birliği ve Türkiye Atletizm Birliği'nce kurallar çizildiğini dile getiren Akdağ, şöyle devam etti:

"Örneğin startta ilk 100 metre maskeli, finişte son 100 metre maskeli, etkinlik alanında katılımcıların hepsi maskeli olacak şekilde bunun gibi birçok kural var. Bu kurallar çerçevesinde organizasyonlar yapılmaya devam ediliyor. Ocak ayının ilk haftası Adana Maratonu yapıldı, bin kişiydi. Milli takımlarımız yurt dışına kamplara ve etkinliğe katılıyorlar. Kurallar çerçevesinde organizasyonu gerçekleştireceğiz."

400 sporcunun maratona sistem üzerinden kayıt yaptırdığını belirten Akdağ, bin sporcunun katılmasını beklediklerini kaydetti.

Akdağ, sporun dostluk, barış ve kardeşlik anlamına geldiğini aktararak, "İnkar edemeyeceğimiz bir gerçek var. Yunanistan'la yaşanan bir takım problemler var. Şu an bununla ilgili görüşmeler yapılıyor, bu sorunların aşılmasını ümit ediyoruz. Tarih yaklaştığı zaman normalleşme süreci olursa Kastanies'i geçmeyi tabi ki istiyoruz. Geçemezsek de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak, tampon bölgeden ülkemize tekrar sporcular giriş yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci