6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
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6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik şüpheli şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilen şahıslar, işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilecek.

(Gürcan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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