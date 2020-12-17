Tartıştığı hamile karısını 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü
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Tartıştığı hamile karısını 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü

17.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:22

Konya'da tartıştığı hamile eşini 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle öldüren cani koca, babasını arayıp cinayetini itiraf etti. Olay yerine gelen ekipler zanlıyı gözaltına alırken, maktülün sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle daha önce uzaklaştırma kararı alıp annesine taşındığı öğrenildi.

Korkunç olay, 12.00 sıralarında Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ali Rıza Yüzer (35), 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) çıkan tartışmada yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu.

BABASINI ARADI

Göğsünden vurulan Sadife Yüzer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Yüzer ise babasını telefonla arayıp, eşine öldürdüğünü söyledi. Yüzer, babasının gelmesinden sonra da jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü bildirdi.

Koca, adrese gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Sadife Yüzer ise yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

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DAHA ÖNCE EVİ TERK ETMİŞ

Eşinden sürekli şiddet gördüğü öne sürülen Sadife Yüzer'in, daha önce birkaç kez evi terk edip, annesinin evine yerleştiği, 2018 yılı Temmuz ayında da 15 gün süreyle koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, bugün, 'eşi kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yüzer'in ifadesinde "Aramızda anlaşmazlık vardı. Kavga ettik, tüfekle vurdum" dediği öğrenildi. Babaları tarafından anneleri gözleri önünde öldürülen 3 çocuk ise devlet korumasına alınarak yuvaya yerleştirildi.

Tartıştığı hamile karısını 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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