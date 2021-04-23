511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 511 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 511 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda K.A. ve O.K.'yi 511 adet sentetik ecza hap ile ele geçirdi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Burak Sergen Toprak Sergen
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 18:00:14. #1.16#

title