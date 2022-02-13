5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 90'a yükseldi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer "5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe; 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık. 5 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 90'ı okul öncesi eğitime devam ediyor" dedi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapma hedefi için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı açıldı. Böylelikle 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yüzde 78'den yüzde 90'a çıkmış oldu. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla 214 yeni anaokulunun yapım ihalesi tamamladı. Arsaları belirlenen 1095 anaokulu yatırım planına alındı.

"Bu kapsamda 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfını hizmete aldık ve öğrencilerimiz, eğitimlerine başladılar. 214 yeni anaokulunun ise ihalesi tamamlandı. Ayrıca, arsaları belirlenen 1095 yeni anaokulunu da yatırım programına aldık. Şu anda 1368 anaokulu ile ilgili süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. 3 bin yeni anaokulu hedefimiz için geriye kalan 1632 anaokulunun yapılacağı il ve ilçeler belirlendi. Anaokullarının yapılacağı yerler ve arsa belirleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayacağız. Böylece, diğer eğitim kademelerinde nasıl OECD ortalamasına ulaşmışsak okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Demirören Haber Ajansı - Güncel