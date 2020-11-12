Son dakika haber! 5 mahallede 6 kadını taciz eden şüpheliye tutuklama
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Son dakika haber! 5 mahallede 6 kadını taciz eden şüpheliye tutuklama

12.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:15
Son dakika haber! 5 mahallede 6 kadını taciz eden şüpheliye tutuklama

Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'de, 5 mahallede 6 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Mert U. (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, 5 mahallede 6 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Mert U. (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu, Gökmeydan, Kurtuluş, Hacı Alibey ve Ertuğrulgazi mahallelerinde 6 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, kadınları taciz ettiği öne sürülen şüphelinin, Mehmet Mert U. olduğu belirlendi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Mehmet Mert U., geçirildiği sağlık kontrolü ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Mert U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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