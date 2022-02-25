Son dakika haber | 5 KİŞİYİ ÖLDÜREN ESKİ DÜNÜR HAKKINDA 5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Afyonkarahisar'da, eski dünürü ile ailesinden 4 kişiyi tabancayla öldüren İsmail Kınçak hakkında, 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 6 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından 2 aile arasında husumet başladı. Aralarında geçmişe dayalı borç anlaşmazlığı yaşayan 2 aile arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla büyüdü. Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, 03 EL 524 plakalı otomobiliyle, Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu 03 BG 792 plakalı aracı takibe başladı. Belde merkezinde Mercan ailesinin bulunduğu otomobili durduran Kınçak, tabancayla ateş etti. Saldırıda Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ağır yaralandı.

OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı hastaneye götürdü. Mevlüt, Şefika, Hatice Mercan ile Hanife Mutlu hastanede yaşamını yitirdi. Yusuf Mercan da saldırıdan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızı, yaralanmadı. Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Saldırı sonrası otomobiliyle olay yerinden kaçan İsmail Kınçak yakalanarak tutuklandı.

5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İsmail Kınçak hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kınçak'ın 'kasten öldürme' suçundan 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İddianamede, sanığın önce Mevlüt Mercan'a, ardından aracın sol arka ve sağ arka camından içeri doğru ateş ettiği belirtildi. Çevredekilerin İsmail Kınçak'ı durduramadığı anlatılan iddianamede, "Sanık diğer kapıları da açarak içeriye doğru ateş etmeye devam etti. Olay yerinden ayrılan sanık bir süre sonra yine aracın yanına geldi. 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek bağıran sanık, bu kez ateş etmedi. Olay yerine gelen tanığın, 'Yeter, hepsi ölmüş, çek git buradan' demesi üzerine sanık bölgeden ayrıldı" ifadeleri yer aldı.

40 BİN LİRALİK SENET İCRAYA VERİLDİ OLAYLAR BÜYÜDÜ

İsmail Kınçak iddianamedeki ifadesinde, araç alım satım meselesinden dolayı icra takibi başlatıldığını öne sürdü. Eski dünürü Mevlüt Mercan'dan aldığı borç karşılığı 40 bin liralık senet imzaladığını aktaran İsmail Kınçak, senedin icraya konulduğunu kaydetti. Eve haciz geldiğini aktaran İsmail Kınçak'ın, "Mevlüt Mercan'ın ve ailesinin içinde olduğu aracı takip ettim. Araç durduğunda yanlarına gittim. Aracı kullanan Mevlüt'ten icrayı kaldırmasını istedim. Korkutmak için bacaklarına ateş ettim. Aracın ön yolcu koltuğunda eski damadım oturuyordu, araçtan dışarı çıkacaktı ona da ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Pişmanım" sözleri iddianame yer aldı.

İsmail Kınçak'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -