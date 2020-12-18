Son dakika haber... 5 kilo uyuşturucu 'Takip'e takıldı
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Son dakika haber... 5 kilo uyuşturucu 'Takip'e takıldı

18.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:37
Son dakika haber... 5 kilo uyuşturucu 'Takip'e takıldı

Son dakika haber... Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zehir tacirleri jandarma tarafından yakalandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zehir tacirleri jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda dedektör köpek Takip de görev aldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan iki şahsın ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yenişehir Burcun Mahallesindeki ikamete operasyon düzenledi. Jandarmanın dedektör köpeği 'Takip' evin belirli noktalarında tepki verince uyuşturucu madde ortaya çıktı. Evde yapılan araştırmalar sonucu 5 kilo 333 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği ve 7 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar gözaltına alındı. - BURSA

Son dakika haber... 5 kilo uyuşturucu 'Takip'e takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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