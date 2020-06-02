Son dakika haber: "5 Kelimelik Öykü Yarışması"nın kazananı açıklandı
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Son dakika haber: "5 Kelimelik Öykü Yarışması"nın kazananı açıklandı

Son dakika haberlerine göre TRT 2'nin "Ev Hayat Dolu" sloganıyla sosyal medya üzerinde başlattığı "5 Kelimelik Öykü Yarışması"nın kazananı belli oldu.

Son dakika haber:
02.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:45

TRT 2'nin "Ev Hayat Dolu" sloganıyla sosyal medya üzerinde başlattığı "5 Kelimelik Öykü Yarışması"nın kazananı belli oldu.

Kültür sanat içeriği sunan TRT 2'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evde kalan izleyicileri için sosyal medyada başlattığı yarışmada, "Baba, bisikletin yan tekerlerini söktü" öyküsüyle Kübra Mercan birinci oldu.

Büyük ilginin olduğu yarışmaya, 9 bin kişi katıldı.

Dünyanın en kısa öyküsüne özel, TRT 2 tarafından hazırlanan animasyon filmi, sosyal medyada yayımlandı.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren'in de kendi kısa öyküsüyle destek verdiği yarışma, #5kelime1hikaye etiketiyle internet üzerinde 5 Mayıs'ta başlamıştı.

TRT 2'nin animasyon sanatçıları Uğur Erbaş, Kayahan Kaya ve Bahadır Yazıcı'nın kaleme alınan öykülerden hazırladığı animasyonlar da yine kanalın sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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