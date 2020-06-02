Son dakika haber: "5 Kelimelik Öykü Yarışması"nın kazananı açıklandı Son dakika haberlerine göre TRT 2'nin "Ev Hayat Dolu" sloganıyla sosyal medya üzerinde başlattığı "5 Kelimelik Öykü Yarışması"nın kazananı belli oldu.

TRT 2'nin "Ev Hayat Dolu" sloganıyla sosyal medya üzerinde başlattığı "5 Kelimelik Öykü Yarışması"nın kazananı belli oldu.

Kültür sanat içeriği sunan TRT 2'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evde kalan izleyicileri için sosyal medyada başlattığı yarışmada, "Baba, bisikletin yan tekerlerini söktü" öyküsüyle Kübra Mercan birinci oldu.

Büyük ilginin olduğu yarışmaya, 9 bin kişi katıldı.

Dünyanın en kısa öyküsüne özel, TRT 2 tarafından hazırlanan animasyon filmi, sosyal medyada yayımlandı.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren'in de kendi kısa öyküsüyle destek verdiği yarışma, #5kelime1hikaye etiketiyle internet üzerinde 5 Mayıs'ta başlamıştı.

TRT 2'nin animasyon sanatçıları Uğur Erbaş, Kayahan Kaya ve Bahadır Yazıcı'nın kaleme alınan öykülerden hazırladığı animasyonlar da yine kanalın sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Kaynak: AA