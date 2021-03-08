Son dakika haber! 5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! 5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi

08.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:21
Son dakika haber! 5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi

Son dakika haberleri: TOKAT'ta, 5 katlı binanın çatısında üzerindeki kıyafetleri çıkarıp, atlayacağını söyleyen Ü.Ö. (36), polis ekiplerince yarım saatte ikna edilerek, indirildi.

TOKAT'ta, 5 katlı binanın çatısında üzerindeki kıyafetleri çıkarıp, atlayacağını söyleyen Ü.Ö. (36), polis ekiplerince yarım saatte ikna edilerek, indirildi. 

Olay, saat 16.00 sıralarında, kent merkezinde Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen Ü.Ö., 5 katlı binanın çatısında, kıyafetlerini de çıkararak, intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler tarafından yarım saat süren ikna çabaları sonunda çatıdan indirilen Ü.Ö., sağlık  kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.


Son dakika haber! 5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi
Son dakika haber! 5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Bülent Ersoy Müslüm Gürses Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Arda Turan Ali Şansalan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! 5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:28:22. #1.16#
title