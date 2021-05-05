Son dakika haber | 5'inci kattaki evin penceresinden kamyonet kasasına düşen çocuk yaralandı

Son dakika haber: İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşen 2 buçuk yaşındaki K.U., yaralandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşen 2 buçuk yaşındaki K.U., yaralandı. Hastanede tedavisi süren K.U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Devrim Mahallesi 3753/23 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, K.U., ailesinin yanında olmadığı sırada pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk 5'inci kattan, sokakta park halinde bulunan kamyonetin kasasına düşerek yaralandı. Dışarıdan seslerin geldiğini ve çocuklarının düştüğünü fark eden anne Aysu ve baba Kabil U., kendi araçlarıyla çocuklarını özel bir hastaneye götürdü. Küçük kız, burada yapılan müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI