Son dakika haber | 5 hırsızlık olayını jandarma çözdü

Son dakika haberler: Samsun'da 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde farklı adreslerde yaşanan hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatan Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstihbarat Şube ekipleri, Olay Yeri İnceleme Timi, JASAT ve Asayiş timlerinden oluşturulan ekip tarafından, hırsızlık olaylarının yaşandığı noktalardaki güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarını inceledi.

Soruşturma kapsamında kısa sürede olayla ilgili olabileceği düşünülen şüpheli H.Ş., O.T. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltı işlemleri ve sorgularında Canlı Mahallesi'nden yol kapama direğini, Beylerce Mahallesi'nden sinyalizasyon direğini, Köklük Mahallesi'nden V.O.'ya ait çift başlı pulluk, Sefalı Mahallesi'nden A.K.'ya ait kompresör tankını ve Dikbıyık Mahallesi'nden de U.Y. isimli şahsa ait metal pazar tezgahını çaldıklarını itiraf ettiler.

5 farklı noktada yaşanan hırsızlık olayını itiraf etmeleri üzerine Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüphelinin, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı