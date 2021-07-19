Son dakika haber: 5 çocuğun yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı
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Son dakika haber: 5 çocuğun yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı

Son dakika haber: 5 çocuğun yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Karabük'te otomobilin yoldan çıkarak devrildiği kazada 5 çocuk yaralanırken, kaza anı bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Karabük'te otomobilin yoldan çıkarak devrildiği kazada 5 çocuk yaralanırken, kaza anı bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Karabük'ten Safranbolu istikametine seyir eden Galip Özdoğan idaresindeki 78 AAZ 330 plakalı Tofaş marka otomobil, şerit değiştirmek isterken yanındaki aracı fark edip manevra yapınca refüje ve ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Ercin Nisa (8), Samed (7), Zeynep Ela (6), Öykü Seher (3) ve Yiğit Özdoğan (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla 5 çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı yoldan geçen başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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