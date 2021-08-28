MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolunun Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu yönüne giden Tülay Aykan'ın kullandığı 17 RS 950 plakalı otomobile arkadan gelen Emine Gürkan'ın kullandığı 22 ABC 080 plakalı otomobil çarptı. Bu otomobillere sırasıyla Necdet Altıparmak yönetimindeki 59 LB 200 plakalı otomobil, Onur Aysal'ın kullandığı 59 RE 677 plakalı otomobil ve Mümin Yaman'ın kullandığı 59 LB 942 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Onur Aysal'ın kullandığı otomobilde bulunan arkadaşı Hakan Sepetçioğlu (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Sepetçioğlu, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı