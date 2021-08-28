MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolunun Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu yönüne giden Tülay Aykan'ın kullandığı 17 RS 950 plakalı otomobile arkadan gelen Emine Gürkan'ın kullandığı 22 ABC 080 plakalı otomobil çarptı. Bu otomobillere sırasıyla Necdet Altıparmak yönetimindeki 59 LB 200 plakalı otomobil, Onur Aysal'ın kullandığı 59 RE 677 plakalı otomobil ve Mümin Yaman'ın kullandığı 59 LB 942 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Onur Aysal'ın kullandığı otomobilde bulunan arkadaşı Hakan Sepetçioğlu (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Sepetçioğlu, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Hande Erçel Acun Ilıcalı Metin Çekmez
Spor Marcao Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MALKARA'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 14:58:39. #1.16#

title