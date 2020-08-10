Son dakika haber | 46 kriteri geçti, uluslararası akreditasyonu aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | 46 kriteri geçti, uluslararası akreditasyonu aldı

Son dakika haberine göre İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin (MÜDEK) yaptığı ve uluslararası geçerliliği olan 46 kriterlik değerlendirmeden başarıyla geçti.

Son dakika haber | 46 kriteri geçti, uluslararası akreditasyonu aldı
10.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:58

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin (MÜDEK) yaptığı ve uluslararası geçerliliği olan 46 kriterlik değerlendirmeden başarıyla geçti.

Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), üniversitelerin eğitim kalitesini ölçmek ve öğrencilere sunulan uluslararası imkanları geliştirmek amacıyla yaptığı değerlendirmeyi, iki yıl arayla gerçekleştiriyor. Öğrenci taleplerinin dikkate alınıp alınmadığı, laboratuvar imkanları, müfredattaki ders oranları ve üniversitenin projeleri gibi kritik önem taşıyan konularda hummalı bir çalışma yapıyor. Toplam 46 madde üzerinde gerçekleşen değerlendirme neticesinde, bölümlerin akredite olup olamayacağı belirleniyor. MÜDEK tarafından verilen akreditasyon, ABD merkezli Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ile eşdeğer niteliğe sahip. Böylece, MÜDEK akreditasyon belgesine sahip bölümlerin mezunları, dünyanın herhangi bir ülkesinde lisansüstü eğitim almak veya çalışmak istediklerinde diplomaları otomatik olarak geçerli oluyor.

Bu kapsamda İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi, 46 kriterlik değerlendirmeden başarıyla geçti. İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, fakülte olarak önemli bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. MÜDEK tarafından akredite olabilmek için en az 3 yıl mezun verme zorunluluğunun olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, "Fakülte bünyesindeki 10 bölümümüz de akreditasyon almaya hazır; ancak üç yıl mezun verme kuralı olduğu için bazı bölümlerde beklemek durumundayız. 2023 yılı itibariyle tüm bölümlerimiz akredite olmuş olacak. Akreditasyon aynı zamanda mezunlarımız için yurt dışına açılan bir kapı. Mezunlarımızın, artık 'Benim diplomam yurt dışında geçerli olur mu' diye düşünmesine gerek yok. Aldığımız akreditasyon, her anlamda öğrencilerimizi bir adım öne çıkarıyor" diye konuştu. - İZMİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 3. Sayfa
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini...
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi Magazin
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Yeşim Salkım Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Gökhan Gönül Mehmet Topal Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber | 46 kriteri geçti, uluslararası akreditasyonu aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 10:58:41. #1.14#
title