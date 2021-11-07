Son dakika haber: 43. İstanbul Maratonu'nda kazananlar ödüllerini aldı

43. İstanbul Maratonu'nda dereceye girenler sporculara ödülleri takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu'nda heyecan 43. kez yaşandı. Koşuların ardından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Törende ödülleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertan, Kenya Ankara Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve diğer davetliler verdi.

Törenin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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