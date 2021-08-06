Son dakika haber | 40 DERECE SICAKTA YATARKEN BULUNDU, POLİS NE YAPTIYSA UYANDIRAMADI
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Son dakika haber | 40 DERECE SICAKTA YATARKEN BULUNDU, POLİS NE YAPTIYSA UYANDIRAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da 40 derece sıcakta güneş altında hareketsiz yatan Galip Yıldız (29), polisi harekete geçirdi.

Antalya'da 40 derece sıcakta güneş altında hareketsiz yatan Galip Yıldız (29), polisi harekete geçirdi.

Polis, Galip Yıldız'ı uyandırmak için ne yaptıysa başarılı olamadı.

Bunun üzerine sağlık ekiplerince güçlükle uyandırılan Yıldız, hastaneye gitmek istemediğini söyledi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesindeki Seyir Terası'nda meydana geldi. 40 derece sıcakta beton duvar üzerinde hareketsiz yatan Galip Yıldız'ı gören polis, uyandırmak istedi. Polisin tüm çabasına rağmen Yıldız, kendine gelemedi. Bunun üzerine polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ı güçlükle uyandırdı. Yüzü soğuk suyla yıkanan Yıldız, kendisini tedavi etmeye çalışan sağlık ve polis ekiplerine bağırdı. Güçlükle kendine getirilen Yıldız, hastaneye gitmek istemediğini söyleyince ambulanstan indirildi.

Son dakika haber | 40 DERECE SICAKTA YATARKEN BULUNDU, POLİS NE YAPTIYSA UYANDIRAMADI
Son dakika haber | 40 DERECE SICAKTA YATARKEN BULUNDU, POLİS NE YAPTIYSA UYANDIRAMADI
Son dakika haber | 40 DERECE SICAKTA YATARKEN BULUNDU, POLİS NE YAPTIYSA UYANDIRAMADI
Son dakika haber | 40 DERECE SICAKTA YATARKEN BULUNDU, POLİS NE YAPTIYSA UYANDIRAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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