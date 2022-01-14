Son dakika haber... 4. kattan düşen üniversite öğrencisi öldü - Haberler
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Son dakika haber... 4. kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Konya'da Selçuk Üniversitesi öğrencisi genç kız, arkadaşının 4. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'da Selçuk Üniversitesi öğrencisi genç kız, arkadaşının 4. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün gece Akşehir ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde genç bir kızın, apartmanın 4'üncü katından düştüğünü görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen genç kızın, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi Melike Şahin (20) olduğu tespit edildi.

Şahin'in cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın yaşandığı evin Şahin'in aynı üniversiteden erkek arkadaşına ait olduğunu belirledi.

Şahin'in gözaltına alınan arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulundan paylaşılan mesajda, "Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Melike Şahin hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haber... 4. kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

Son dakika haber... 4. kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

Son dakika haber... 4. kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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