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Son dakika haber! 4 katlı binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! 4 katlı binada korkutan yangın

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. - KASTAMONU

Son dakika haber! 4 katlı binada korkutan yangın

Son dakika haber! 4 katlı binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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