Son dakika haberi! 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu. İlk incelemelerin ardından polis olayın cinayet olabileceği üzerinde durarak yaşlı kadının oğlunu gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay Nazilli Yani Mahalle Ordu Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Apartmanda bulunan sakinlerin apartman dairesinden kötü kokular geldiğini ve yaşlı kadından da bir süredir haber alamadıkları yönündeki ihbarlarının ardından 112 ekipleri daireye girdi. İlk incelemelere göre üstü örtülü halde ölü bulunan 60 yaşındaki Ayşe. B isimli yaşlı kadının yaklaşık 3-4 gün önce yaşamını kaybetmiş olabileceğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından yaşlı kadının cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis yaptığı ilk soruşturmada bu sabah saatlerinde Nazilli Devlet Hastanesine darp edildiğini iddia ederek tedavi olmaya giden Ayşe B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.B.'yi göz altına aldı. Komşuların ifadesine göre de M.B. ile Ayşe B.'nin geçtiğimiz cumartesi günü ölü bulunduğu dairesinde tartışma yaşadıkları, M.B.'nin annesini darp ettiği iddia edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.