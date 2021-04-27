Son dakika haberi... 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Son dakika haberi... 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesinde dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev ve 1 odunluk kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

KASTAMONU - Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesinde dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev ve 1 odunluk kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesinde dün gece saatlerinde kedi, köpek gibi küçük hayvanların beslendiği odunluktan çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan evlere de sıçradı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Can kaybının yaşanmadığı yangının verdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında bazı evlerinde yıkılarak enkaza dönüştüğü görüldü.

Son dakika haberi... 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberi... 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberi... 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberi... 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberi... 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberi... 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberi... 4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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