Son dakika haber | 4. Etnospor Forumu
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Son dakika haber | 4. Etnospor Forumu

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | 4. Etnospor Forumu

Son dakika haberi: Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, geleneksel sporların çok güçlü endüstriyel desteği ve geliri olmadığını belirterek, "O yüzden yeteneklerimizi, güçlerimizi bir araya getirip geleneksel sporlar çevresinde birleşmeye odaklanmalıyız." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, geleneksel sporların çok güçlü endüstriyel desteği ve geliri olmadığını belirterek, "O yüzden yeteneklerimizi, güçlerimizi bir araya getirip geleneksel sporlar çevresinde birleşmeye odaklanmalıyız." dedi.

Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla organize edilen 4. Etnospor Forumu'nda konuştu.

Geleneksel sporlar için 2018 yılında yola çıktıklarını belirten Erdoğan, "Daha önce Kazakistan'da toplandık. Daha sonra birini Türkiye'de, birini yurt dışında yapalım diye düşündük. ve bu sene Azerbaycan'da yapmak istiyorduk, oradaki dostlarımız hazırdı ama maalesef pandemi nedeniyle bunu yapamadık. Global kısıtlamalar nedeniyle çevrim içi yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Geleneksel spor ve oyunlar dünyasının bağları güçlendirmek için bir fırsat olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Baktığımız zaman çok güçlü endüstriyel destek alan, geliri olan bir dünya değildir. O yüzden yeteneklerimizi, güçlerimizi bir araya getirip geleneksel sporlar çevresinde birleşmeye odaklanmalıyız. Bu forum, geleneksel sporlar çerçevesinde kaynaklarımızı bir araya getirmek, tartışmalar yapmak, görüş birliğine varmak için büyük bir fırsat. Çevrim içi de olsa büyük bir fırsat olarak görüyorum. Etnospor sayesinde birleşerek gücümüzü artırma imkanını sahip olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hedeflerinin sadece geleneksel spor ve oyunları korumak, devam ettirmek olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda dünyadaki kültürleri tekrar harekete geçirme görevimiz de var. Bütün konuşmalarımda iletmek istediğim ortak bir misyonumuz var, dünya farklılıkları ve çeşitli kültürleriyle birlikte çok renkli bir yer. Kültürden bahsederken müzikten, kıyafetten, spordan her şeyden bahsediyoruz. Bazı kültürlerin diğerlerine oranla çok daha güçlü olduğunu göz önünde bulundurursak diğerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının çok zor olduğunu görüyoruz. Geleneksel sporların hayata geçirilmesi, dünyanın renkli yapısını, farklı kültürlerin hayatta kalmasını sağlayacak bir şey."

Konuşmasında forumun çevrim içi yapıldığını hatırlatan ve teknolojik imkanların önemine değinen Erdoğan, "Bu forum, geleneksel sporlarla ilgili söyleyecek bir şeyleri olan herkesin sesini duyurabileceği bir ortam. Birlikte geleneksel sporları harekete geçirmek, canlandırmak üzere buradayız. Hepimizi bir araya getiren şey bu. Bu dijital forumu devreye alanlara da teşekkür etmek istiyorum. Teknoloji her zaman bizim gündemimizde olan bir şey. Geleneksel sporları genç nesillere aktarabilmek için onlarla bağlantı kurabilmemiz lazım. O yüzden de teknolojik imkanları kullanmalıyız. İnterneti, sosyal medyayı kullanmalıyız. Bu pandemi bize böyle bir forumu dijital ortamda yapabileceğimizi gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, foruma video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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