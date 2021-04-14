Son dakika haber | 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi polis kovalamacasında yakalandı
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Son dakika haber | 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi polis kovalamacasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi polis kovalamacasında yakalandı

Son dakika haberi: Bilecik Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cezaevi firarisi ve 4 ayrı suçtan yaklaşık 12 yol kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.

Bilecik Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cezaevi firarisi ve 4 ayrı suçtan yaklaşık 12 yol kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki bir hurdacı dükkanı önünde sürdüğü kamyonla kantara girmeyi bekleyen E.I., isimli şahıs polis ekip otosunun kendisinin yanına doğru geldiğini görünce panikle aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri şahsın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonrasında şüpheli fazla kaçamadan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Üzerinde kimliği olmayan ve yalan beyanda bulunduğu anlaşılan şüphelinin alınan parmak izinde isminin E.I., olduğu tespit edildi. Yapılan GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu ve 4 ayrı suçtan yaklaşık 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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