Son dakika haber: 37 yaşındaki işitme engelli kadın: "Çocuklarımın sesini duymak istiyorum"

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta işitme engelli bir kadın, tedavisi için yardım bekliyor.

Kahramanmaraş'ta işitme engelli bir kadın, tedavisi için yardım bekliyor.

Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Medine Aburşum, kullanması gereken ilaçları alamayınca duyma yetisini kaybetti. Çocuklarının sesini duymak istediğini söyleyen Medine Aburşum, hayırseverlerden destek istiyor.

Eşiyle ayrıldıktan sonra babası ve annesinin yanında 3 çocuğuyla yaşamaya çalıştığını söyleyen Aburşum, "Kulaklarımın işitme kaybının ilerlememesi için kullanmam gereken ilaçlar vardı ve maddi imkansızlıklardan dolayı ilaçları alamadım. İlaçları kullanamadığım için duyma yetimi kaybettim. Bir hayırseverin desteğiyle kulak cihazı almıştık, ev temizliğine gittiğimde terleme yaptığından dolayı cihaz bozuldu ve yaptırma ve aldırma gücümüz olmadığı için yaptıramadık. Şu an işitme kaybı oranım yüzde 44. Ameliyat olursam eğer duyma şansımın çok yüksek olduğunu söyledi doktor. Bir sene önce gittiğimizde 80 bin civarında bir rakam söylemişti. Çocuklarının sesini duymak istiyorum. Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım eli uzatılmasını istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı