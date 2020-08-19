Son dakika haber... 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan terörist, Irak ve Suriye'de eğitim almış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan terörist, Irak ve Suriye'de eğitim almış

Son dakika haberleri... ADANA Valisi Süleyman Elban, 15 Ağustos'ta 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist B.K.'nin, 7 yıl önce Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de eğitim aldığını, bombalı eylem için de kısa süre önce kente geldiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Son dakika haber... 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan terörist, Irak ve Suriye'de eğitim almış
19.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:00

ADANA Valisi Süleyman Elban, 15 Ağustos'ta 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist B.K.'nin, 7 yıl önce Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de eğitim aldığını, bombalı eylem için de kısa süre önce kente geldiğini tespit ettiklerini açıkladı. Elban, "Şu anda sorgusu sürüyor. Bağlantıları ve yapacak eylemleri konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı operasyon ve çalışma. Gözaltına alınmamış olsaydı risk oluşturacak eylem olurdu" dedi.

Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırlarındaki bölgede, 15 Ağustos'ta erkek şüphelinin patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem hazırlığı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Adana İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri operasyon başlattı. Operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli araç durduruldu. Aracın arka tarafında siyah çanta bulunması üzerine olay yerine hemen uzman ekip çağrıldı. Uzman ekiplerce yapılan çalışma sonucu çanta içinde 20 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi.

Olayın hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şoförün emniyette verdiği ilk ifadesinde, teröristi otostop yaparken, araca aldığını belirtmesi üzerine araca bindiği yerde çalışma başlatıldığı öğrenildi. Açıklamada, "Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 17 kilogram patlayıcı madde (TNT) daha bulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile birlikte toplam 37 kilogram TNT ele geçirildi. Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK/YPG'nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi" denildi. VALİ ELBAN: TÜRKİYE'YE EYLEM İÇİN GELMİŞAdana Valisi Süleyman Elban, bugün gazetecilere konuya ilişkin açıklama yaptı. Bir süre önce Adana'ya eylem hazırlığındaki bombacı teröristin geleceği istihbaratını aldıklarını ve titizlikle çalışma yürüttüklerini belirten Vali Elban, "Yakalanan terörist, 7 yıl önce Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de eğitim almış, ülkemize kısa bir süre önce eylem için gelmiş. Cumartesi günü arkadaşlarımız yapılan operasyon sonucu yakaladı. Şu anda sorgusu sürüyor. Bağlantıları ve yapılacak eylemleri konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 37 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi. Başarılı bir operasyon ve başarılı bir çalışma. Gözaltına alınmamış olsaydı risk oluşturacak bir eylem olurdu. Allah devletimizi, milletimizi korusun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. 

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı Eğitim
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Selami Şahin Eser Yenenler Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haber... 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan terörist, Irak ve Suriye'de eğitim almış - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:11:16. #1.15#
title