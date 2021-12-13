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Son dakika haber... 350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Son dakika haber... 350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de 350 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 350 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen ve 350 polisin katıldığı çalışmada, 20 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Drone destekli ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, evler didik didik arandı. Özel harekat polislerinin de zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 50 kişiden 15'i, emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Son dakika haber... 350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı

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