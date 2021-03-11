KÜTAHYA 350 bin TL değerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

350 bin TL değerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandıKÜTAHYA'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık 350 bin TL değerinde 910 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

350 bin TL değerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık 350 bin TL değerinde 910 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasına gelen ve durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada poşet içinde 910 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Yaklaşık piyasa değeri 350 bin TL olduğu belirtilen uyuşturucu maddeye konulurken, araç sürücüsü İ.Ş. gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan şüpheli İ.Ş., sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı