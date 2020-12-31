Son dakika haber... 31 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

Son dakika haber... Mehmet Büyükekşi: Hocamız Sumudica ile devam etmek istiyoruz"Hedef ligde ilk 5 ve Avrupa kupası""Sumudica Türk pasaportu istiyordu ve onun için vatandaşlık başvurusu yaptık""Hocamız devre arası transfer istemedi""Kulüpler Birliği Başkanlığını düşünmüyorum""Başarının nedeni istikrar, birlik...

Mehmet Büyükekşi: Hocamız Sumudica ile devam etmek istiyoruz

"Hedef ligde ilk 5 ve Avrupa kupası"

"Sumudica Türk pasaportu istiyordu ve onun için vatandaşlık başvurusu yaptık""Hocamız devre arası transfer istemedi""Kulüpler Birliği Başkanlığını düşünmüyorum""Başarının nedeni istikrar, birlik ve beraberlik""VAR kararları her takım için aynı olmalı" " Yabancı hakeme sıcak bakmıyorum""Ligde hiçbir sonuç sürpriz değil""Oyuncularımıza gelen teklifleri kabul etmeyeceğiz""Bazı hakemlerimiz formsuz""Yeni yılda futbol için Fair Play diliyorum""Gaziantep'e yakışır bir takım için çaba göstereceğiz""Atatürk'ün Gazianteplilerle ilgili çok güzel bir sözü var: Ben nasıl Gazianteplileri gözlerinden öpmem; onlar sadece Gaziantep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar."

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: 2020 yılına damga vurduk"2020 yılında çok çalıştık""Evde satranç sporu ile kaldık""Projelerimiz beğenildi, aday gösterildi""Bakanımızın desteğini hep hissettik""2021 yılı için hazırlıklarımızı yaptık"

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Sporcular için zor bir yıldı"Neslihan Yiğit ile olimpiyat kotası alarak bu yılı bitiriyoruz"

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: 2020 yılı zor geçti"Yarışlarımızı çok itinalı bir şekilde, az sayıda sporcuyla yapmaya çalışıyoruz"

FENERBAHÇE12.30 Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını basına açık sürdürecek.

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılı takımda, Fraport TAV Antalyaspor maçının çalışmaları sürecek.

BEŞİKTAŞ12.00 Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

PFDK VE TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİG

Ligde haftanın karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı